Les montagnes russes Tiki Waka à nouveau accessibles à Walibi après un problème technique

Des montagnes russes familiales ont été évacuées à Walibi, à la suite d'un problème technique.

Un incident technique s'est produit dans l'attraction Tiki Waka, à Walibi, nous dit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. L'attraction était alors en cours d'utilisation. "Nous procédons à une évacuation", nous indiquait Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi, précisant que les visiteurs étaient en sécurité. L'incident technique est désormais résolu. Peu après 15h30, les responsables du parc ont en effet confirmé la réouverture de cette montagne russe. Le parc ne communiquait pas sur les causes de l'incident.





Aucun blessé à déplorer



Aucune intervention d'équipe de secours n'a été nécessaire. C'est le personnel du parc qui a géré la situation, et aucun blessé n'est à déplorer. Seule cette attraction, un roller coaster qui ne comporte pas de looping et qui se compose de petites voitures de quatre places déjà accessibles pour les enfants mesurant un mètre, a été touchée par le problème.





Une attraction de la nouvelle zone "Exotic World"

Le roller coaster Tiki Waka est situé dans la nouvelle zone "Exotic World" du parc d'attraction Walibi. Il a été mis en service au printemps 2018 et fait partie de la première phase d'un plan d'investissements de 100 millions d'euros, s'étendant jusqu'à 2023 pour renouveler la majeure partie du parc avec de nouvelles thématisations et l'ajout d'attractions.