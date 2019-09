Une salle de cinéma immersive, à 270°, bientôt disponible en Belgique

(Belga) Kinepolis ouvrira à la mi-décembre une salle de cinéma proposant une expérience immersive à 270 degrés à Anvers. Ce sera une première en Belgique pour cette technologie appelée ScreenX, a annoncé le groupe belge jeudi à l'occasion de la présentation de ses résultats financiers semestriels.

Ce format de projection a été développé par la société sud-coréenne CJ CGV, avec laquelle Kinepolis a signé un contrat pour six salles à travers les différents pays où il est présent. Le groupe en a déjà identifié quatre, dont une pour la Belgique. Ce sera à Anvers, qui fera office de test pour le marché belge. Dès septembre, ce nouveau produit sera déjà lancé en Espagne. ScreenX est un nouveau format de projection avec une immersion à 270 degrés. Pour ce faire, l'image s'étend entièrement sur les murs latéraux de la salle, en plus de l'écran frontal. Le recours à ces écrans latéraux ne dure toutefois pas durant tout le film mais n'a lieu que pour certaines scènes clés (durant environ 25 min, ndlr), où le besoin d'immersion se justifie davantage. En outre, tous les films ne sont pas disponibles sur ce format. Ce n'est pas la première tentative du genre. En 2015, le spécialiste de l'image belge Barco avait lancé 'Barco Escape' dans le but de proposer une expérience panoramique. En juillet 2016, 24 cinémas à travers le monde, dont les Kinepolis d'Anvers et de Courtrai, étaient équipés de cette technologie, à laquelle l'entreprise a finalement renoncé début 2018. (Belga)