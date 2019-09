"SOS Amazonie": le mouvement de Greta Thunberg appelle à manifester vendredi

(Belga) Le mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, "Fridays for Future", a appelé à manifester vendredi devant les ambassades et consulats du Brésil à travers le monde pour dénoncer les incendies en Amazonie.

"En ce moment même, des incendies - qui se propagent très rapidement - sont en train de détruire la forêt amazonienne à un rythme alarmant. Notre maison est littéralement en train de brûler et les poumons de notre planète de se transformer en cendres", écrit le mouvement dans un communiqué. "Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, les feux de forêt se sont multipliés, alimentés par la sécheresse mais aussi par la politique environnementale épouvantable du gouvernement brésilien, qui ne voit l'Amazonie que comme une vache à lait", poursuit le texte. Sous le mot d'ordre "SOS Amazonie", Fridays for Future (Les vendredis pour l'avenir) et ses antennes locales appellent à manifester devant les ambassades et consulats du Brésil à travers la planète à différentes heures, tout au long de la journée. L'appel a été relayé localement par différentes ONG. Des manifestations sont également prévues à Rio de Janeiro et à Sao Paulo. "Nous voulons un gouvernement qui reconnaisse l'importance de la nature et qui s'engage à protéger nos principales richesses naturelles. Un gouvernement qui exerce un contrôle strict sur les entreprises faisant une mauvaise utilisation de nos ressources naturelles et qui accorde la priorité à la défense des droits des peuples indigènes", déclare Daniela Borges, de Fridays For Future au Brésil, citée dans le communiqué. "Notre guerre contre la nature doit cesser", a tweeté jeudi Greta Thunberg depuis un voilier qui traverse l'Atlantique en direction de New York. Avec une superficie de 5,5 millions de km2, l'Amazonie est la plus vaste forêt tropicale de la planète. Trésor de biodiversité, elle est menacée par la déforestation due principalement à l'agriculture, l'élevage et les activités minières et est actuellement la proie de feux de forêt. Si la situation en Amazonie était très difficile à évaluer jeudi, l'Institut national de recherche spatiale (INPE) a fait état de près de 2.500 nouveaux départs de feu en l'espace de seulement 48 heures dans l'ensemble du Brésil. D'après l'INPE, 75.336 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que sur la même période de l'an dernier et 52,6% de ces feux concernent l'Amazonie. (Belga)