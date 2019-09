Météo - Une journée ensoleillée prélude à un week-end très chaud

(Belga) La journée de vendredi sera ensoleillée et chaude. Les maximas oscilleront entre 23° à la côte et 28° en Campine.

L'avant­ midi, le vent sera généralement faible et variable de secteur est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera serein. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de nord­ est, virant à l'est à sud­ est. Samedi, le temps sera très ensoleillé malgré la présence de quelques voiles d'altitude parfois nombreux en plaine. Maxima de 25 à 28°. Le vent sera faible de secteur est à sud­ est. (Belga)