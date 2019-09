Agent de gardiennage, métier méconnu mais apprécié des Belges

(Belga) Le Fonds de Sécurité d'Existence du Gardiennage (FSEG), en collaboration avec l'institut de sondage Ipsos, a sondé un millier de Belges à propos de leurs connaissances du métier d'agent de gardiennage. Cette étude révèle notamment qu'un peu plus d'un tiers des répondants seulement (36%) a une idée claire de ce qu'implique la profession, alors qu'il ressort aussi que neuf Belges sur dix indiquent avoir du respect pour les agents qu'ils croisent au quotidien.

Le but du FSEG est également de mieux informer la population belge sur la profession et, indirectement, de convaincre davantage de candidats à se lancer dans ce métier. Etant donné que les tâches des agents de gardiennage ne cessent de se multiplier, cette profession risque de devenir un métier en pénurie. Cette année, comme en 2018, le secteur entend engager 4.000 agents. Si 9 Belges sur 10 ont du respect pour les personnes exerçant la fonction, 19% seulement des agents --2.112 d'entre-eux ont aussi été sondés-- pensent être respectés et appréciés par la population, selon l'enquête. Toujours selon l'étude, les hommes perçoivent ce travail comme monotone et ennuyeux, tandis que les femmes pensent que la fonction est stressante et physiquement exigeante. Une fois dans le métier, cette perception change totalement: 48% des agents féminins déclarent que la fonction est très attrayante pour les femmes (contre seulement 25% de la population belge). Environ 40% de la population pense que la profession est rébarbative, contre 26% des agents eux-mêmes. (Belga)