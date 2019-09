USA: un tueur en série d'homosexuels exécuté en Floride

Un homme de 57 ans qui a avoué avoir tué six hommes en 1994, en ciblant des homosexuels, a été exécuté par injection létale en Floride jeudi soir.

Gary Ray Bowles, surnommé le "meurtrier de l'I-95", en référence à cette grande autoroute de l'est des Etats-Unis, au bord de laquelle il laissait les cadavres de ses victimes, a été déclaré mort à 02h58 GMT.

Dans une dernière déclaration écrite, il s'est excusé "pour la peine et les souffrances" qu'il a causées. "Je n'ai jamais voulu que ma vie ressemble à ça. On ne se lève pas un matin en décidant qu'on va devenir un tueur en série", a-t-il regretté.

En 1994, il avait été arrêté à Jacksonville, dans le nord-est de la Floride, pour le meurtre de Walter Jamelle Hinton.

Il a ensuite avoué avoir tué cinq autres hommes dans plusieurs Etats mais n'a été condamné à la peine capitale que pour son sixième assassinat, celui de M. Hinton.

M. Bowles avait vécu une enfance compliquée. Son père est mort avant sa naissance et il a été abusé dans son enfance par deux compagnons successifs de sa mère. Il a commencé la drogue et l'alcool à 11 ans, et a failli tuer l'un de ses beaux-pères à l'âge de 13 ans en le frappant à la tête avec une pierre, selon des médias locaux.

Ancien prostitué, Gary Ray Bowles visait volontairement des hommes gays à qui il dérobait ensuite leur argent.

La Cour suprême de Floride a rejeté les multiples demandes de suspension de son exécution.

En Floride, les condamnés à mort peuvent choisir entre la chaise électrique ou l'injection létale. Un citoyen volontaire officie comme bourreau, étant payé 150 dollars, selon le site internet de l'Etat.

Gary Ray Bowles est le 13e détenu mis à mort depuis le début de l'année aux Etats-Unis, le troisième cette semaine.