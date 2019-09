Accord commercial entre le Mercosur et 4 pays européens non-UE

(Belga) Le Mercosur a conclu un accord commercial avec l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui réunit quatre pays européens non membres de l'Union européenne, ont annoncé vendredi le Brésil et l'Argentine.

"Nous avons conclu aujourd'hui les négociations d'un accord de libre-échange entre le Mercosur et l'AELE", a annoncé le président brésilien Jair Bolsonaro sur Twitter. Une information confirmée par le principal négociateur argentin, Horacio Reyser. L'AELE regroupe la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse. Les quatre pays membres du Mercosur sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. (Belga)