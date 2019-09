Début d'une série de journées chaudes et ensoleillées

(Belga) Samedi après-midi, le temps sera à nouveau ensoleillé avec seulement quelques voiles d'altitude, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima seront compris entre 26° en Haute Ardenne et 30° en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à sud-est. Dans la région côtière, une brise de mer modérée de nord-est s'établira mais le mercure pourra néanmoins atteindre les 27° avant le rafraîchissement.

Samedi soir et dans la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les températures descendront entre 12° et 16°, sous un vent faible de secteur est ou de direction variable. Dimanche, le temps restera chaud et souvent ensoleillé avec des voiles d'altitude. Des nuages cumuliformes pourront se développer dans l'est du pays. Une averse orageuse n'est pas exclue sur les régions frontalières avec l'Allemagne. Les maxima iront de 27° à la Côte à 31° en Campine sous un vent faible et variable puis de nord à nord-est. Au littoral, le vent deviendra parfois modéré. Jusque samedi, les journées seront encore bien ensoleillées, même si le risque d'un orage local n'est pas exclu. Jeudi, le passage d'une zone de pluie fera baisser le mercure de quelques degrés.