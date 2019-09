À Namur, les Solidarités ouvrent sous un soleil de plomb: "L'intervention des pompiers a rafraîchi tout le monde"

La Belgique est placée en alerte jaune météo. Les températures atteindront par endroits les 30 degrés aujourd'hui et demain. L'Institut Royal de Météorologie conseille aux personnes fragiles de bien s'hydrater et de se protéger de la chaleur. Des conseils qui s'appliquent aussi lors de grands événements comme dans les festivals par exemple.

Plus de 26.000 personnes ont foulé le sol du festival des solidarités ce samedi. Devant la scène principale, pas un carré d’ombre. Alors pour rafraîchir la foule aux heures les plus chaudes, l’organisation fait appel aux pompiers. "Ça commençait à taper fort mais on a eu la petite intervention des pompiers. Je pense que ça a rafraîchi tout le monde", lâche une festivalière.

Le bien-être du public est l'une des priorités du festival. Plusieurs actions sont mises en place pour éviter les insolations et les malaises. Des chapeaux, des bouteilles d'eau ainsi que des tubes de crème solaire sont distribués aux visiteurs.

Sur le site, les 6 points d'eau gratuits à disposition du public ont été complètement pris d'assaut. Pour éviter la file, les festivaliers étaient autorisés à glisser dans leur sac leur propre boisson. "On laisse rentrer les gens avec leurs bouteilles, du moment que ce n'est pas de l'alcool. Ça ne nous dérange pas", explique Martin Wauthy, directeur du festival. En sept éditions, c’est déjà la troisième fois que les Solidarités se déroulent sous de grosses chaleurs.