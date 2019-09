Bruxelles Panthères dénonce le racisme lors de la Ducasse d'Ath: l'Unesco répond à la lettre du collectif

L'Unesco a adressé une réponse au collectif Bruxelles Panthères, rapporte le Soir. Le collectif antiraciste avait écrit à la directrice générale de l'Unesco pour dénoncer la pratique des "black faces" dans les carnavals, notamment la Ducasse d'Ath qui se déroule ce week-end et qui est classée au patrimoine immatériel de l'humanité par l'organisation.





"Respect mutuel entre communautés, groupes et individus"

Une réponse signée par Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la Culture, au nom de la directrice générale, est arrivée à l'association. Le quotidien Le Soir et l'Agence Belga, qui ont pu consulter cette lettre, indiquent notamment que celle-ci reconnaît que la Ducasse d'Ath, étant inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, doit "se conformer aux principes fondamentaux de la Convention de 2003 et en particulier à son article 2, selon lequel seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus".

L'Unesco "ne cessera d'être vigilante face à toutes les formes de menaces qui pèsent sur la dignité et les droits humains", est-il indiqué. Comme l'a fait le collectif antiraciste, l'Unesco a établi un parallèle avec le carnaval d'Alost. Au cours de la dernière édition de ce carnaval, un char avait suscité une vague de polémiques en raison des caricatures de la communauté juive qu'il véhiculait.

Des personnages censés être effrayants, joués par des blancs grimés en noir

Le cas du carnaval d'Alost doit être étudié en décembre par l'Unesco et Bruxelles Panthères espère que l'institution onusienne "fera d'une pierre deux coups", en examinant également le dossier de la ducasse d'Ath, selon les mots du porte-parole du collectif, Mouhad Reghif. Ce dernier se rendra dimanche à Ath pour assister à la sortie du "Sauvage" et sensibilisera la population locale à la problématique des "black faces". Les "black faces" sont présents dans de nombreuses manifestations folkloriques.

Ce sont des personnages censés être effrayants, joués par des blancs grimés en noir. Une pratique raciste et négrophobe, souligne Bruxelles Panthères. Le collectif s'était déjà manifesté l'an dernier en parvenant à empêcher la sortie des "nègres" lors de la ducasse des Culants à Deux-Acren (Lessines).





"Il ne s'agit pas d'un simple accusé de réception"

Le porte-parole de Bruxelles Panthères s'est dit satisfait de cette réponse dans les lignes du Soir. Pour lui, implicitement, l'Unesco indique que le carnaval ne respecte pas ces critères. C'est en tout cas une preuve que l'organisation prend la demande du collectif au sérieux. "Il ne s'agit pas d'un simple accusé de réception. Nous espérons que les organisateurs et les autorités belges en tiendront compte", a-t-il indiqué au Soir.