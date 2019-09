"Je lui ai dit 'Tu deviens fou!' ": pour se venger d'avoir été expulsé, il détruit la maison à la pelleteuse à Wandre

Un homme a été interpellé pour destruction d'immeuble à Wandre, samedi, a indiqué le parquet de Liège. L'individu a utilisé une pelleteuse pour détruire l'immeuble appartenant à sa sœur.

A la suite de plusieurs désaccords, la propriétaire a expulsé son frère au mois de juillet, alors que le siège de sa société se situait à cette adresse. Ce dernier a donc décidé de s'en prendre au bâtiment pour se venger. L'homme a loué une pelleteuse, s'est rendu sur place et a profité de l'absence de sa sœur. Il a utilisé la machine pour détruire la façade du bâtiment.

"J'ai entendu un tremblement de terre. Quand je suis sortie, il était devant la machine en train de tout démolir. Je lui ai dit 'Tu deviens fou !'. Il m'a répondu 'Je vais démolir la maison !'", nous explique Giuseppina, l'habitante de la maison mitoyenne.





Il encourt une peine de dix ans de prison



L'homme s'est alors engouffré dans le trou et a utilisé une masse pour continuer ses méfaits à l'intérieur. Les dégâts sont donc conséquents. "A la base, il voulait louer une pelleteuse plus grosse mais le fournisseur n'avait que celle-ci à lui proposer donc il s'est servi de ce qu'il avait", indique Renaud Xhonneux, premier substitut du procureur du roi de Liège.

Interpellé par la police, le suspect a été libéré à une seule condition: ne plus approcher ni sa sœur, ni la maison. Pour destruction volontaire d'une habitation, il risque une peine de dix ans de prison. Il faudra aussi rembourser les dégâts à la maison de sa sœur et peut-être à celle de Giuseppina qui a bougé. La riveraine n'arrive plus à ouvrir complètement sa porte d'entrée.