À une semaine de la rentrée, les chantiers pullulent sur les routes wallonnes: attention notamment sur la E411

Les routes risquent déjà d'être embouteillées cette semaine. De nombreux navetteurs reprennent le boulot et cela se ressent sur les grands axes comme sur la E411 qui est en travaux.

À une semaine de la rentrée, plusieurs chantiers risquent de perturber la circulation, notamment sur la E411 dans le Brabant wallon, avec des travaux de réfection à Nil-Saint-Vincent.

Entamé il y a plusieurs semaines, ce chantier se poursuit jusqu'à la mi-octobre entre Nil-Saint-Vincent et Thorembais-Saint-Trond. À cela s'ajoute la réfection de la sortie 11, et l'élargissement des deux ronds-points qui croisent la N29. Sur cet axe très fréquenté du Brabant wallon, d'importantes files se formaient déjà ce matin.

"Nous allons faire passer à deux bandes la bretelle de sortie pour les usagers qui circulent depuis Bruxelles. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour permettre d'augmenter la capacité d'absorption des ronds-points et de la sortie, pour éviter le phénomène de remontées de files sur l'autoroute", explique Héloïse Winandry, porte-parole de la SOFICO (gestionnaire du réseau routier structurant).



©RTL INFO

Autre point noir : la E42 avec la réhabilitation complète du revêtement entre Obourg et Jemappes en direction de la France. Le chantier a bien avancé durant les vacances et une réouverture partielle pourrit avoir lieu dans les prochains jours.

"On essaye de toujours trouver le meilleur moment pour certaines phases critiques ou pour certains chantiers de courte durée : de les placer le week-end, de nuit, lorsque cela s'avère pertinent et faisable évidemment. Mais sur un chantier de longue durée, il n'est pas rare qu'on déborde des périodes de vacances mais on essaye au maximum d'ne terni compte", ajoute la porte-parole de la SOFICO.

Difficultés également à prévoir entre Alleur et Loncin où la mise à 4 voies de l'autoroute E40 est entrée dans une nouvelle phase fin juillet.



©RTL INFO

Au total, ce sont plus de 30 chantiers qui attendent les automobilistes sur les principaux axes wallons.