Bassenge: un ouvrier tombe dans un puits de huit mètres de profondeur

Les pompiers de Liège ont été appelés sur un chantier à Bassenge, en province de Liège, lundi matin, a-t-on appris auprès de la zone de secours.

Les secours ont été appelés à intervenir aux environs de 10h00, rue de Waer à Bassenge. Un ouvrier qui travaillait sur un chantier est tombé dans un puits de huit mètres de profondeur et n'arrivait pas à en sortir.



L'équipe du GRIMPE de la zone de Liège a rapidement été envoyée sur les lieux et a dû procéder à son extraction au moyen d'une grue et d'une coquille.



Selon les premières informations communiquées, l'homme est sérieusement blessé. Il a été transporté à l'hôpital.