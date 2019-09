La réunion d'une commission au parlement n'a plus de sens, selon la N-VA

(Belga) Il est inutile de réunir encore une commission au parlement puisque le gouvernement a de toute façon pris sa décision, estime la N-VA après l'annonce de la candidature de Didier Reynders au poste de commissaire européen.

Plusieurs partis, dont la N-VA, le cdH et les écologistes, avaient demandé que le parlement soit consulté avant que le gouvernement ne décide de soumettre une candidature à la Commission européenne. Mais, samedi, le gouvernement Michel a tranché, sans se tourner vers les députés, malgré qu'il est en affaires courantes et n'a plus de majorité à la Chambre. "La moutarde après le repas ne donne plus de goût au plat. Nous avions demandé de passer par le parlement, pas d'en abuser", a souligné le chef de groupe N-VA, Peter De Roover. "Convoquer maintenant une commission, après la décision, pour prendre connaissance d'un fait accompli n'a pas de sens et est même humiliant", a-t-il ajouté. Le député nationaliste en appelle au président de la Chambre, Patrick Dewael (Open Vld), et aux autres chefs de groupe afin que la marge accordée au gouvernement Michel soit balisée pour demeurer "dans les limites de la légitimité démocratique". La présidente de la commission des Relations extérieures, Els Van Hoof (CD&V), devrait convoquer prochainement une réunion sur la désignation du commissaire européen. (Belga)