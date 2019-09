Le corps d'un migrant mort noyé retrouvé dans un parc éolien au large des côtes belges

Le corps d'un migrant qui tentait de traverser la Manche à la nage vers l'Angleterre, vraisemblablement à partir de la France, a été retrouvé vendredi au large de Zeebruges en Belgique, ont annoncé lundi les autorités belges. "C'est la première fois que nous retrouvons le corps d'un migrant", a déclaré à l'AFP Carl Decaluwé, le gouverneur de Flandre occidentale.



Il s'agit d'un Irakien de 48 ans, identifié grâce aux papiers qu'il portait sur lui "dans un petit sac", a souligné de son côté Yves Segaert-Vandenbussche, le porte-parole du parquet de Bruges, où une enquête a été ouverte.



L'homme est vraisemblablement parti d'une plage du nord de la France, s'est noyé et les courants ont fait dériver son corps vers l'est, selon ces sources belges, ne pouvant situer le lieu de la noyade. "Il s'était bricolé une veste de sauvetage artisanale avec des bouteilles en plastique vides", a ajouté M. Segaert-Vandenbussche, ce qui laisse penser qu'il pourrait s'agir d'un homme signalé disparu côté français il y a huit jours.



Le corps a été retrouvé vendredi après-midi à la surface de l'eau, dans les environs d'un parc éolien, "à 30 km au large de Zeebruges", a précisé l'agence de presse Belga, soulignant qu'"il aurait tenté en vain d'obtenir l'asile en Allemagne".





Il aurait été aperçu par un voilier



Le 18 août, un Belge qui naviguait à bord d'un voilier au large de Dunkerque (France) avait déclaré à la gendarmerie maritime française avoir "aperçu un homme à l'eau appelant à l'aide en anglais, équipé d'une ceinture avec bouteilles en plastique vides et de palmes de fortune", avait rapporté à l'AFP le parquet local.



"Il a essayé de l'attraper à plusieurs reprises mais à chaque fois la personne a glissé, et la dernière fois il s'est mis à dériver", avait ajouté la même source, estimant que "l'hypothèse la plus probable" était qu'il s'agisse d'un migrant tentant la traversée vers les côtes anglaises à la nage.





De plus en plus de migrants tentent la périlleuse traversée de la Manche



Plus de deux fois plus de migrants ont tenté de traverser la Manche à bord de petites embarcations depuis janvier que sur l'ensemble de l'année 2018, soit 1.451 personnes secourues par les Français ou les Britanniques, selon un bilan transmis lundi par les autorités françaises.



A ce jour, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord établie à Cherbourg (nord de la France) n'a fait état d'aucune découverte de corps en mer.