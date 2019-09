Championnats de Belgique d'athlétisme: - Nafi Thiam uniquement sur 100m haies, Jonathan Borlée sur 200 mètres

(Belga) Nafi Thiam disputera uniquement le 100m haies aux championnats de Belgique d'athlétisme les 31 août et 1er septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Son nom ne figure en revanche pas sur la liste des participantes au concours de lancement du poids. Elle avait un moment envisagé de l'ajouter à son programme, mais il a été délocalisé à Machelen depuis. On notera par ailleurs que celui de Jonathan Borlée apparaît parmi les engagés au 200 mètres. Il n'affrontera pas ses frères sur le tour de piste.

La championne olympique d'heptathlon aura notamment pour adversaires les spécialistes des haies Anne Zagré et Eline Berings. La première a déjà son billet pour le mondial de Doha en poche, la seconde, pas encore... Jonathan Borlée laisse lui passer son avant-dernière chance de qualification pour le mondial en choisissant de concourir sur la distance inférieure. Ses frères Kevin et Dylan Borlée, ainsi que le champion du monde junior, Jonathan Sacoor, visent eux le titre sur 400 mètres, mais surtout Doha. Ce qui sera également le cas de Camille Laus dans la course féminine, dont elle est la favorite, alors que les autres Cheetahs Hanne Claes et Paulien Couckuyt se mesureront sur le 400 m haies. (Belga)