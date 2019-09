Crise des opiacés: Johnson & Johnson condamné à payer 572 millions de dollars à l'Oklahoma

(Belga) Un tribunal a condamné lundi le groupe Johnson & Johnson à payer 572 millions de dollars à l'Etat de l'Oklahoma pour sa responsabilité dans la crise des opiacés, première condamnation d'un laboratoire aux Etats-Unis pour une crise qui a fait des dizaines de milliers de morts par overdose.

"La crise des opiacés a ravagé l'Etat de l'Oklahoma", a déclaré le juge Thad Balkman lors d'une audience lundi à Norman, à l'issue de deux mois de procès. Le juge a estimé que le laboratoire Janssen, division pharmaceutique de Johnson & Johnson, avait adopté des pratiques "trompeuses de marketing et de promotion des opiacés", causant une crise de la dépendance à ces médicaments antidouleur, des morts par overdose et une hausse des syndromes d'abstinence néonatales dans l'Etat. "La crise des opiacés a ravagé l'Etat de l'Oklahoma. Elle doit être contenue immédiatement", a poursuivi le juge, fondant son jugement sur une loi contre les "nuisances publiques". Le demi-milliard de dollars demandé à Johnson & Johnson servira à financer des programmes dans l'Etat pour remédier à la crise. Janssen distribuait le patch Duragesic et les pilules Nucynta, qui ne sont pas les opiacés les plus connus du pays. L'un des plus populaires au pic de la crise, l'Oxycontin, appartient au grand laboratoire Purdue, qui a choisi de régler les poursuites à l'amiable avec l'Oklahoma au lieu d'aller au procès, pour un montant de 270 millions de dollars. Le laboratoire israélien Teva a aussi négocié un règlement à 85 millions de dollars. Le procès était comparé aux actions en justice contre les fabricants de tabac qui se sont soldées par un accord de plus de 200 milliards de dollars en 1998. Le jugement pourrait influencer l'avenir des près de 2.000 autres plaintes déposées contre les fabricants de médicaments opiacés par diverses juridictions aux Etats-Unis. (Belga)