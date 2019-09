Animal Rights lance une pétition contre l'importation de trophées de chasse

(Belga) L'importation de trophées de chasse - les têtes, les peaux, les défenses, des parties de corps et des corps d'animaux sauvages - doit être immédiatement interdite en Belgique, estime Animal Rights. L'organisation belgo-néerlandaise de défense des droits des animaux a dès lors lancé une pétition en ce sens, indique-t-elle mardi.

Selon Animal Rights, les chasseurs belges paient d'importantes sommes d'argent pour abattre des animaux en voie de disparition à l'étranger. Les prix pour un voyage de ce type vont de 4.000 à 30.000 dollars. Pour ce montant, ils peuvent tirer sur des ours polaires au Canada ou des éléphants ou des lions dans des pays d'Afrique. L'organisation de défense des animaux, s'appuyant sur une base de données internationale, a calculé qu'un trophée de chasse avait été importé en Belgique à 345 reprises ces six dernières années. Souvent, il était question de plus d'un animal à la fois, par exemple huit têtes d'ours ou 80 kilogrammes de défenses d'éléphant. "Les riches chasseurs belges paient des sommes importantes pour pouvoir abattre des animaux, souvent menacés d'extinction, à l'étranger et ensuite les pendre fièrement à leurs murs. C'est totalement contraire à l'éthique. Nous voulons une interdiction immédiate des trophées de chasse et nous avons lancé une pétition en ce sens", explique Rowena Vanroy, coordinatrice de la campagne. La Convention Cites stipule que les animaux protégés ne peuvent être ni commercialisés ni collectés de cette manière. Mais Animal Rights déplore que, dès le moment où un permis Cites a été délivré, l'importation de trophées de chasse est autorisée. Avec cette pétition, l'organisation demande l'interdiction immédiate de leur importation. Elle appelle les gouvernements néerlandais et belge à oeuvrer pour l'inclusion d'une interdiction totale des trophées de chasse dans la convention Cites.