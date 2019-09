Vente chez Christie's des oeuvres d'art de l'architecte Ieoh Ming Pei

Christie's va organiser au cours des prochains mois la vente à New York, Los Angeles, Hong Kong et Paris de la prestigieuse collection d'oeuvres d'art de l'architecte Ieoh Ming Pei et de sa femme Eileen Loo, a annoncé mardi la maison de ventes américaine.

Il s'agira d'une sélection exceptionnelle de peintures, dessins, œuvres sur papier et sculptures assemblée par le célèbre architecte sino-américain, concepteur de la Pyramide du Louvre, mort en mai dernier, et son épouse, au cours de leurs 72 années de mariage. Sa valeur devrait dépasser les 25 millions de dollars, selon Christie's.

La collection mélange des œuvres d’artistes occidentaux et orientaux, des arts impressionniste, moderne, d'après-guerre et contemporain, ainsi que de l'art chinois du 20ème siècle. On y retrouve les signatures de Barnett Newman, Jean Dubuffet, Zao Wou-Ki, Franz Kline, Zhang Daqian, Willem de Kooning, Jacques Lipchitz ou encore Isamu Noguchi.

Les expositions auront lieu du 13 au 17 septembre à Paris, du 3 au 8 octobre à Hong Kong, du 15 au 19 octobre à Los Angeles et du 1er au 13 novembre à New York.

Composé de grands érudits, tout deux issus de prestigieuses familles chinoises, le couple s'était marié en 1942. Prix Pritzker 1983, l'architecte est mort le 16 mai dernier à l'âge de 102 ans à New York, cinq ans après son épouse.

Ils étaient tous deux de très fins connaisseurs des artistes d'avant-garde et avaient autour d'eux un groupe très soudé d'amis et de collègues artistes venant notamment d’Europe et de Chine.

Pei est considéré comme l'un des plus grands architectes du XXème siècle: outre la Pyramide, la tour de la Banque de Chine à Hong Kong, le musée d’Art Islamique à Doha, le Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland et le bâtiment Est de la Galerie nationale d’Art à Washington D.C. sont parmi ses réalisations les plus célèbres.