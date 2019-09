Canicule: à Walibi, plusieurs mesures extraordinaires ont été mises en place pour le confort des visiteurs

Beaucoup d'entre vous se rendent lors de cette dernière semaine de congé scolaire dans des parcs d'attraction. À Walibi, de nombreuses mesures ont été mises en place pour faire face à la chaleur. Notre journaliste Sébastien Prophète constatait sur place dans le RTLINFO 13H les différents moyens mis en place.

"Regardez par exemple ce brumisateur géant. Il permet aux visiteurs de se rafraîchir durant quelques secondes. Il y a au coeur de ce parc d'attraction deux brumisateurs géants comme celui-ci. Dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés, des mesures sont mises en place. Il y a par exemple un quad qui se dépasse dans les allées pour asperger les visiteurs. D'autres équipes mobiles parcourent les files des attractions et aspergent les visiteurs dont l'attente peut être parfois longue..."

Marie-France Adnet, porte-parole du parc d'attraction "Walibi Belgium" revient sur les mesures mises en place: "On essaye toujours d'améliorer le confort des visiteurs. Par ces temps chauds, c'est toujours agréable d'être rafraîchi. C'est léger mais cela fait du bien. On voit d'ailleurs que parmi les attractions les plus plébiscitées par les visiteurs, on voit que les attractions aquatiques rencontrent un franc succès, comme le pulsar, le Radja River et le Flash back."

Pour ceux qui souffriraient d'un coup de chaleur, l'infirmerie du parc est équipée pour gérer les éventuels bobos liés à ces températures élevées tels que les insolations et les coups de chaleur. Il faut rappeler les consignes en cas de chaleur: si possible, portez une casquette et n'oubliez pas de boire.

L'eau n'est pas distribuée gratuitement au sein du site mais il est possible de pénétrer dans celui-ci avec sa propre bouteille d'eau.