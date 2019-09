Après plusieurs heures de recherches, la fillette portée disparue a été retrouvée à Ostende: "Elle est en bonne santé"

La fillette portée disparue cet après-midi à Ostende a été retrouvée en bonne santé. Elle vient de Wallonie (et non de France, comme mentionné par erreur) et est âgée de 11 ans. "Elle était sur la plage avec sa grand-mère et a disparu, explique le service presse de la police d'Ostende. Elle a été retrouvée sur la plage après plusieurs heures de recherches. Elle ignorait qu'elle était recherchée".

Comme le veut la procédure, un hélicoptère avait été déployé et des secouristes avaient été mobilisés pour effectuer les recherches dans l'eau et sur la plage.

Plus tôt dans l'après-midi, plusieurs témoins avaient assisté à l'évacuation des baigneurs sur la plage d'Ostende. "On ne peut plus aller dans l'eau depuis 1h", nous disait Nicola vers 16 heures, via le bouton orange Alertez-nous.

Le 24 juillet dernier, un petit Liégeois de 8 ans avait disparu durant 6 heures à Ostende avant d'avoir été retrouvé endormi sur la plage. Ce jour-là, à la Panne cette fois, un adolescent présentant des troubles mentaux avait aussi été porté disparu avant d'avoir été retrouvé sain et sauf quelques instants plus tard.