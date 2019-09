Un jeune membre du Vlaams Belang traite les Noirs de "nègres" et les femmes "d'animaux domestiques sans opinion": il démissionne

Thomas Lomelino a démissionné de la direction de la section malinoise du Vlaams Belang, a confirmé le président du parti d'extrême-droite, Tom Van Grieken, sur le site de "Gazet van Antwerpen". Le militant a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux à la suite de la divulgation de ses propos racistes et sexistes sur l'application de rencontre Tinder.



L'étudiant, qui a également fait partie de la direction des VB-Jongeren, y traite les Noirs de "nègres", les compare à des "animaux domestiques" et qualifie les femmes d'"objets sans opinion". Le parti a entamé une procédure en vue d'exclure M. Lomelino de ses rangs. D'après le président, l'intéressé regrette ses mots, dus à l'ébriété, et veut s'excuser.



