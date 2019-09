Formation fédérale - Une réunion plénière pourrait avoir lieu mercredi

(Belga) Une réunion plénière associant les informateurs royaux, Didier Reynders et Johan Vande Lanotte, et les sept partis jusqu'à présent en lice pour la formation d'un gouvernement pourrait se tenir mercredi soir, selon la RTBF et "De Standaard". L'information n'a pas été confirmée dans l'entourage des informateurs. A plusieurs sources, l'on évoque toutefois une "concertation" sans donner d'autres précisions.

La précédente réunion de ce genre s'est tenue le 28 juillet. La N-VA, le PS, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le sp.a et Groen s'y étaient rendus. Ecolo avait décliné l'invitation car il ne souhaite pas avoir de discussions avec les nationalistes flamands. Au cours de cette rencontre, il n'y avait pas eu de négociation. MM. Reynders et Vande Lanotte avaient fait rapport aux participants de la note qu'ils allaient présenter au Roi le lendemain. Un nouveau rapport au chef de l'Etat est prévu le 9 septembre. (Belga)