Prévisions météo: le temps reste chaud MAIS des orages pourraient éclater cet après-midi et en soirée

L'atmosphère deviendra instable à partir de mercredi après-midi et des averses orageuses pourront localement se déclencher, indique mardi soir l'IRM, qui lancé un avertissement "orage" (code jaune).

Ce mercredi, d'abord ciel variable et déjà risque d'orage. Le temps sera à nouveau très chaud. L'instabilité et la nébulosité augmenteront en cours de journée et des averses orageuses éclateront à plusieurs endroits durant l'après-midi et en soirée. Les températures atteindront 24 degrés le long du littoral et 26 à 30 degrés dans l'intérieur du pays. Dans l'après-midi, l’atmosphère se rafraîchira à partir de l'ouest. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Jeudi, le temps deviendra variable avec des éclaircies à partir de l'ouest. Sur les hauteurs de l'Ardenne, quelques averse resteront possibles dans l'après-midi et en soirée sous un ciel le plus souvent nuageux. Il fera moins chaud avec des maxima de 20 degrés à la mer à 26 degrés en Lorraine Belge, sous un vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera sec, partiellement nuageux et calme. Maxima de 20 à 25 degrés.

Samedi sera une belle journée de fin d'été, avec une alternance de périodes ensoleillées et de quelques champs nuageux. Temps sec. Maxima de l'ordre de 29 degrés dasn le centre et jusq'à 30 degrés en Campine.

Durant la nuit de samedi, un front froid transitera d’ouest en Est sur nos régions avec un peu de pluie.

Dimanche, à l'arrière du front, la masse d'air sera sensiblement plus fraîche. Temps généralement nuageux et risque d'averses. Plus sec avec des éclaircies à partir de l'ouest en cours de journée. Maxima de 19 ou 20 degrés.