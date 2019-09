Vague de chaleur - Le mercure a culminé mardi à Schaffen, dans le Brabant flamand: 33,9°C

(Belga) La température la plus élevée mesurée mardi en Belgique l'a été à Schaffen, localité de la commune de Diest (Brabant flamand), avec un mercure affichant 33,9°C, a annoncé le météorologue de l'IRM, David Dehenauw, mardi soir sur son compte Twitter. La Belgique a connu ce mardi son 27 août le plus chaud depuis le début des observations journalières en 1901. A Uccle, le mercure est monté jusqu'à 33,3°C, un record. Le précédent datait de 1964, avec 31,8°C.

C'est déjà la neuvième fois qu'un record de température journalier est battu cette année et il n'a jamais fait aussi chaud au cours des 10 derniers jours d'août. Par ailleurs, comme attendu par la Cellule interrégionale de l'Environnement (Celine), le seuil d'information européen en matière de concentration d'ozone a à nouveau été dépassé en Flandre. Ce seuil, établi à 180 microgrammes d'ozone par mètre cube d'air (µg/m³), a été dépassé dans les stations de Berendrecht, dans la province d'Anvers, et de Houtem en Flandre occidentale, où l'on a enregistré 190 et 192 µg/m³. Les concentrations d'ozone dans l'air peuvent entraîner des problèmes de santé comme des difficultés respiratoires, des irritations du nez, des yeux et de la gorge ou, en cas de forte concentration, des douleurs à la poitrine, de l'asthme, etc. (Belga)