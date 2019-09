Des migrants dont 11 enfants secourus dans la Manche: leur embarcation était en panne

Les autorités maritimes ont secouru ce mardi 22 migrants dont 11 enfants qui tentaient de traverser la Manche à bord d'une embarcation tombée en panne, signalée par un bateau de pêche britannique, selon un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.



Alerté vers 17h00 par ses homologues britanniques, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a lancé les recherches pour retrouver l'embarcation, en panne à l'entrée du dispositif de séparation du trafic maritime.



Ramenés sains et saufs à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) vers 23h15 par un patrouilleur des garde-côtes, ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.



Ces traversées sont particulièrement dangereuses à cause de la densité du trafic maritime, les forts courants et la fraîcheur de l'eau.



La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, doit évoquer jeudi à Paris avec son homologue français Christophe Castaner la lutte contre ces traversées clandestines, en augmentation depuis octobre 2018.