Mondiaux de judo: Agbegnenou (-63 kg) en demi-finales en trombe, à deux victoires d'un 4e titre

Clarisse Agbegnenou (-63 kg), en quête d'une quatrième couronne mondiale, a rallié en trombe les demi-finales aux Championnats du monde de judo, mardi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise.

Agbegnenou n'est plus qu'à deux victoires de devenir, à 26 ans, la toute première judoka française quadruple championne du monde (devant Décosse, Emane et Deydier, couronnées trois fois).

La vice-championne olympique 2016 et quadruple championne d'Europe, invaincue depuis vingt mois, ne s'est pas éternisée sur les tapis nippons : elle a expédié deux de ses premiers combats en moins de quinze secondes (contre Schlesinger et Liao), et le troisième en à peine plus d'une minute (contre Awiti Alcaraz).

Pour une place en finale, elle va affronter la Néerlandaise Juul Franssen.

Côté messieurs, Alpha Djalo (-81 kg) est tombé dès son deuxième combat, face à l'Egyptien Abdelrahman Mohamed (ippon).

Au quatrième jour de compétition, l'équipe de France court toujours après un premier podium dans l'illustre Nippon Budokan, qui accueillera les épreuves olympiques de judo l'été prochain.