Etat d'urgence en Floride à l'approche de l'ouragan Dorian

(Belga) L'Etat américain de Floride a déclaré mercredi l'état d'urgence à l'approche de l'ouragan Dorian, a annoncé son gouverneur, Ron DeSantis.

"Je déclare aujourd'hui l'état d'urgence afin de m'assurer que la Floride soit complètement préparée pour l'ouragan Dorian", a-t-il indiqué dans un communiqué, invitant les habitants de la côte est à "surveiller de près cet ouragan" et à "avoir des réserves de nourriture, d'eau et de médicaments pour sept jours". La déclaration d'état d'urgence permet de mieux mobiliser les services publics de l'Etat et à demander si besoin l'aide fédérale. L'ouragan devrait se renforcer avant de toucher le littoral de la Géorgie ou de la Floride d'ici la fin du week-end. (Belga)