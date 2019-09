L'ouverture le dimanche, enjeu majeur pour la grande distribution

Dans un climat marqué par une consommation atone, l'ouverture dominicale est un enjeu majeur pour la grande distribution: le dimanche pèse seulement 4,5% de ses ventes mais représente 41% de sa croissance en 2019 selon une étude publiée par Nielsen.

"Le chiffre d'affaires réalisé par la grande distribution le dimanche progresse d'année en année, avec une croissance significative de 8,6% depuis le début 2019, soit 41% des gains totaux de la grande distribution cette année" observe l'étude, rendue publique juste après la première ouverture un dimanche après-midi d'un hypermarché Casino équipé de caisses automatiques à Angers.

Avec les dernières ouvertures dominicales, "ce sont désormais plus de 78% des hypermarchés et supermarchés qui ont ouvert leurs portes sur ce jour cet été", précise Nielsen.

La loi interdit aux grandes surfaces alimentaires d'employer les salariés après 13h le dimanche, sauf dans les "ZTI", ou zones touristiques internationales. Mais de nombreux magasins contournent déjà la loi en ouvrant le dimanche avec des caisses automatiques et du personnel de sociétés extérieures.

Chez Casino, 82 supermarchés ouvraient déjà le dimanche avant le premier hypermarché de l'enseigne, le 25 août à Angers.

Selon Nielsen, ce sont les magasins de proximité (supérettes et supermarchés des centres urbains) qui font les meilleures ventes le dimanche, avec 10% de leur chiffre d'affaires ce jour là. La clientèle est "plutôt jeune et aisée" et les produits sont surtout des produits de "dépannage" (comme les déboucheurs) et les produits festifs (saumon fumé...)

Avec 30,5% de progression le dimanche, les hypermarchés sont au premier rang des progressions observées en 2019.

La grande distribution tente inlassablement d'élargir ses horaires et jours d'ouverture, arguant de la concurrence du commerce en ligne. "Les consommateurs, notamment les plus jeunes, sont désormais habitués à pouvoir acheter tout, à toute heure, via internet", indique la Fédération du commerce et de la distribution.

Si à Nice, Toulon et Paris, le poids des ventes réalisées le dimanche dépasse 6% du total du chiffre d'affaires, à Angers, où seulement 3 grandes surfaces sur 10 sont ouvertes, le chiffre d'affaires réalisé le dimanche reste modeste: 1,6%, selon Nielsen.

Casino explique pour sa part avoir réalisé 500 passages en caisse le dimanche après-midi dans son hypermarché d'Angers, contre 1.000 à 1.200 le dimanche matin. "L'objectif est de faire la même chose l'après midi que le matin", indique une porte-parole.

L'ouverture l'après midi avec 4 animatrices de caisse et 8 vigiles extérieurs au groupe Casino avait été houleuse dimanche 25 août, avec quelque 200 manifestants présents à l'appel de la CGT.