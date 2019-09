"Pas touche à l'emploi et aux salaires", avertissent les syndicats de Brussels Airlines

(Belga) Les syndicats n'ont pas caché leur étonnement par rapport à la volonté de la direction de Brussels Airlines, rapportée par L'Echo et De Tijd jeudi, de réduire les coûts de 8 à 12% afin de dégager une rentabilité suffisante.

Selon une communication interne consultée par les quotidiens, la CEO de Brussels Airlines, l'Allemande Christina Foerster a fixé comme objectif ambitieux une marge bénéficiaire de 8%. Les syndicats n'ont pas encore été officiellement informés des plans de la direction mais une première rencontre pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Paul Buekenhout, du syndicat chrétien, espère qu'aucune réduction d'emploi n'interviendra. "J'espère recevoir des propositions concrètes dans les prochaines semaines. J'attends une transparence totale et que les propositions soient d'abord discutées avec les représentants du personnel". Le responsable syndical ne croit pas que des économies soient encore possibles au niveau du personnel navigant. Sa collègue du syndicat socialiste, Anita Van Hoof, souligne que des engagements sont encore en cours parmi le personnel navigant. "Mais si la direction touchait aux schémas de vol, supprimait ou ajoutait certaines destinations, cela pourrait avoir un impact". La responsable syndicale demande que l'on ne touche pas aux conditions salariales et de travail du personnel. "Il a déjà suffisamment donné ces dernières années. La direction devra être créative et trouver d'autres économies." Il semble plus probable que les économies voulues par la direction se fassent parmi le personnel au sol mais aucun licenciement ne peut intervenir, avertit Paul Buekenhout. Anita Van Hoof rappelle au passage qu'une nouvelle CCT sera nécessaire. "Nous en avions signé une l'année dernière chez Brussels Airlines mais c'était encore intervenu dans le cadre d'Eurowings. Maintenant, il n'est plus question de cette intégration et donc, selon moi, une nouvelle CCT est nécessaire si quelque chose se passe sur le plan du personnel." (Belga)