Tout le matériel pour cultiver du cannabis dans une rivière: une découverte qui interpelle à Romedenne (vidéo)

Un dépôt sauvage plutôt inhabituel a été découvert dans le village de Romedenne à Philippeville, en province de Namur. Un dispositif de culture de cannabis a été jeté d’un pont dans une rivière.

Dans le cours d’eau, des sacs par dizaines ont été retrouvés. Engrais, pots en plastiques, systèmes électriques… L’Hermeton en était recouvert.

Un riverain a été le premier à donner l’alerte. "Je crois qu’il devait y avoir plus de 60 sacs, plus des cartons, un ventilateur… A mon avis, ils sont venus avec plusieurs remorques ou un petit camion", raconte Jean-Marie.

Dans les sacs se trouvaient tout le nécessaire pour cultiver le cannabis. Une partie de la récolte a été retrouvée. Des éléments très interpellants.

"Je me disais ce que c’était, puis j’ai compris en voyant ce qu’il y avait dans les sacs. C’est quelqu’un qui avait surement une plantation et qui a voulu se débarrasser de tout ça", ajoute Jean-Marie.

Une enquête a été lancée. Le laboratoire de la police scientifique a effectué les relevés dès ce mercredi soir.

"Apparemment un indice qui permettrait d’identifier les pollueurs a été retrouvé. Nous espérons qu’il n’y aura pas d’impunité pour ces gens-là. Les ouvriers communaux ont passé un certain temps là-bas et ça va nous coûter un certain montant. Je pense que l’amende va être salée pour nous", explique André Dubois, le bourgmestre faisant fonction de Philippeville.

Un dépôt clandestin rempli de matières illicites, une première dans cette zone rurale.