Face au prix exorbitant des fournitures scolaires, voici des SOLUTIONS pour faire des économies

À quelques jours de la rentrée scolaire, un poste important à prévoir est celui des fournitures. Pour les familles, le budget annuel accordé à l'achat de fournitures scolaires peut facilement dépasser les 300 euros par enfant. Comment faire baisser la facture ?

"Là, j'en suis déjà à 300 euros", lance une maman. "Une centaine d'euros je dirais, rien que pour le matériel scolaire nécessaire", témoigne une autre.

Variable selon le nombre d'enfants et le matériel choisi, le budget fournitures scolaire représente un poste important pour de nombreuses familles.

68 euros en moyenne pour un panier premier prix, cela grimpe à 99 euros pour des fournitures respectueuses de l'environnement et 228 euros pour des achats de marques.



©RTL INFO

Alors, comment faire baisser la facture ?

"On récupère surement les trucs de l'année passée, ça c'est déjà une chose", "on regarde vraiment aux promotions, aux soldes, on essaye d'avoir un bon rapport qualité-prix", expliquent des parents pour qui récup' et promos permettent d'alléger le budget rentrée.

Avant tout achat, faites le point sur ce que vous avez déjà, qui peut resservir, et qu'il est donc inutile d'acheter. Dans tous les cas, anticipez la réflexion.

Renaud De Bruyn, expert "déchets" pour l'ASBL Ecoconso, recommande d'anticiper : "Les meilleurs choix se font souvent en y pensant à l'avance. Par exemple, si on achète en 2e main, il n'y a, par définition, pas un grand stock disponible, donc achetez quand c'est disponible, il faut s'organiser un peu".





Achetez du solide

L'expert conseille ensuite d'acheter un stylo tout en métal par exemple, y compris le pas de vis. Il ne va donc pas casser et durer plus longtemps. On peut même y mettre des cartouches permanentes, à recharger avec un encrier.

Parfois plus chers que l'entrée de gamme, les articles rechargeables et solides seront rentabilisés à plus long terme.

"Un sac à dos qui est solide, il va tenir 6 ans ou plus. Avec des bonnes coutures, des bonnes tirettes, c'est un bon investissement", explique encore Renaud De Bruyn.

"De la 2e primaire à la 5e primaire, elle est restée avec son cartable, donc oui, quand on calcule, c'est plus cher à l'achat mais dans l'état où il est, elle peut même le revendre en seconde main", explique une maman qui a opté pour un cartable de qualité pour sa fille.

Dernier conseil : résistez au marketing et empruntez à vos proches les objets qui servent rarement. Avec un peu d'imagination, il est même possible de fabriquer certaines fournitures en famille.