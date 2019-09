Une femme heurtée au passage à niveau à Pont-à-Celles: elle est décédée

Un accident mortel s'est produit à la gare de Pont-à-Celles. Selon nos informations, vers 16h15, un train a heurté une personne au passage à niveau. La personne, qui est une femme, est décédée. On ignore si elle était à vélo ou si elle circulait à côté de celui-ci. Les circonstances sont encore floues, mais ce que l'on sait, c'est que les barrières étaient fermées au moment de l'accident. "Une dame vraisemblablement d'une quarantaine d'années a traversé, avec son vélo, le passage à niveau. D'après les témoins, et c'est confirmé, le passage à niveau était bien fermé et les appels sonores et lumineux fonctionnaient normalement", précise Pascal Tavier, le bourgmestre de Pont-à-Celles, au micro RTL INFO d'Aurélie Henneton.





Le second accident mortel cette année

En février dernier, une adolescente de 14 ans perdait la vie après avoir été percutée par un train de marchandises alors qu'elle se rendait à l'école. Faut-il sécuriser davantage ce passage à niveau? "La question mérite d'être posée. Nous en discutions ici avec les gens de la SNCB et d'Infrabel. Le système est déjà sécurisé. Il y a toujours moyen de faire plus. Comme ça, sur le chaud, on a envie de dire qu'il faut prendre encore d'autres mesures, mais lesquelles?", se demande le bourgmestre, qui précise que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. "On ne sait pas non plus s'il y a un parallélisme entre cet accident et celui de février, donc il faudra se poser des questions, lorsqu'on aura tous les éléments de l'enquête".





Déjà 32 incidents cette année

Selon des chiffres fournis par Infrabel, 32 incidents à un passage à niveau ont été rapportés sur le réseau ferroviaire belge cette année. On dénombre, depuis janvier, 5 morts, 4 blessés graves et 10 blessés légers.