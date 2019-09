Dopage: le cas Coleman, pas "une bonne publicité" mais preuve de "sérieux", dit Coe

Le cas du sprinteur américain Christian Coleman, sur la sellette après de trois manquements à sa localisation antidopage en un an, n'est "pas une bonne publicité" pour l'athlétisme mais prouve le "sérieux" des institutions, a déclaré à l'AFP le patron de l'athlétisme mondial (IAAF) Sebastian Coe.

"Ce n'est pas une bonne publicité mais cela montre au reste du monde combien on prend cela avec sérieux", a assuré Sebastian Coe dans une interview à l'AFP jeudi, avant le meeting de Zurich.

Coleman, l'homme le plus rapide sur 100 m cette saison (9.81) est sous la menace d'une suspension et pourrait donc manquer les Championnats du monde (27 septembre - 6 octobre) pour avoir manqué trois fois en un an à ses obligations de localisation.

"La localisation est un élément très sérieux quand on parle d'antidopage", a ajouté le patron de l'IAAF. Je ne veux pas spéculer. (Coleman) est un athlète phénoménal et je laisserai le processus suivre son cours".

L'agence antidopage américaine (USADA) a confirmé que Coleman a été notifié d'une potentielle violation de règle du dopage. Le cas doit être examiné le 4 septembre pour une décision attendue d'ici au lendemain.

Coleman s'est déclaré confiant "que la réunion du 4 septembre va le blanchir et qu'il "s'aligner[a] aux Championnats du monde à Doha", au micro de NBC Sports la semaine dernière.

"Je ne suis pas quelqu'un qui prend des compléments, je n'ai donc aucun problème à être contrôlé n'importe quand"? a assuré l'Américain.