Red Flames - La Belgique résiste face à l'Angleterre en préparation

(Belga) Menée pourtant 0-2 avant la demi-heure de jeu, la Belgique a résisté à l'Angleterre partageant l'enjeu 3-3 (mi-temps: 2-2) en préparation pour les qualifications en vue de l'Euro 2021 de football féminin, jeudi à Louvain. Les Red Flames affronteront la Croatie mardi à Louvain pour leur premier match de qualification pour ce championnat d'Europe qui aura lieu précisément en Angleterre.

Ce sont les Anglaises, demi-finalistes de la Coupe du monde en France cet été, qui ont inscrit rapidement deux buts par Jordy Taylor (22) et Beath Mead (26). Phil Neuville et ses joueuses poursuivaient leur domination avec un coup-franc sur le poteau de Nicky Evrard, la gardienne des Red Flames à la 30e. La Belgique parvenait à réduire la marque à la 38e minute grâce à Heleen Jaques, égalisant dans les arrêts de jeu de la première période grâce à Ella Van Kerkhoven (46e+2). Van Kerckhoven permettait même à la Belgique de mener au score (3-2) à la 56e minute en profitant d'une mauvaise relance anglaise. A un quart d'heure du terme, Jaynice Cayman touchait le ballon de la main dans son rectangle offrant un penalty aux Anglaises. Nikita Parris ne se faisait pas prier pour égaliser (75e): 3-3, ce sera le score final. Cinquième nation mondiale, face à la Belgique, 19e au ranking de la FIFA, a été versée dans le groupe H en qualifications pour l'Euro 2021 avec également la Suisse (FIFA 18), la Roumanie (FIFA 42) et la Lituanie (FIFA 106). Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront directement pour l'Euro. Les six autres deuxièmes joueront un match de barrage pour attribuer les trois derniers tickets. L'Angleterre est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. (Belga)