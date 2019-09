Michael Mann veut tourner la suite de "Heat", le roman bientôt terminé

Michael Mann veut réaliser la suite de "Heat", succès du box-office dans lequel il avait réuni en 1995 les emblématiques Al Pacino et Robert De Niro pour la première fois dans l'histoire du cinéma, a déclaré à l'AFP le réalisateur américain.

"Heat" met aux prises un gang de braqueurs aux méthodes musclées dirigé par De Niro avec un détective teigneux, Al Pacino, qui le traque à travers tout Los Angeles.

En 2016, Michael Mann avait annoncé qu'il travaillait à un roman inspiré du célèbre film d'action, qui serait publié par la collection qu'il anime chez l'éditeur HarperCollins.

"Le roman est écrit aux deux-tiers environ, et c'est un mélange de la préquelle de +Heat+ et de la suite de +Heat+", a révélé à l'AFP le réalisateur, âgé de 76 ans. "En fait, c'est tout ce qui se passe avant le film et après le film", a-t-il résumé.

Pressé de dire s'il prévoyait d'adapter ce roman au cinéma, Michael Mann a répondu: "Bien sûr!", avant d'ajouter qu'il pourrait aussi envisager d'en faire une série télévisée. "Plutôt un film, mais le paysage change si fortement et si rapidement, on ne sait jamais", a-t-il expliqué.

Michael Mann écrit ce livre en collaboration avec l'auteur Reed Coleman, et il prévoit de le publier dès l'an prochain, dit-il.

L'intrigue portera notamment sur la jeunesse passée en prison de Neil McCauley, le truand incarné à l'écran par Robert De Niro, et l'enfance de son complice Chris Shiherlis, joué dans "Heat" par Val Kilmer.

Le roman explorera aussi le passé de Vincent Hanna, le policier dont le rôle est tenu par Al Pacino, et son expérience dans la police de Chicago avant d'arriver à Los Angeles.

"Heat", succès commercial également salué par la critique, est notamment célèbre pour la scène du dîner qui réunit Robert De Niro et Al Pacino, leur première apparition ensemble à l'écran. Une vingtaine d'années plus tôt, ils étaient tous deux au casting du "Parrain 2", mais ne partageaient aucune scène en commun.

Le légendaire duo de Hollywood sera de nouveau côte à côte dans le prochain film de Martin Scorsese, "The Irishman", qui sort en novembre.