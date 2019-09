Prévisions météo: quel temps nous attend pour ce dernier week-end avant la rentrée?

Demain samedi, un flux méridional circulera sur nos régions et sera à l'origine d'un temps chaud et généralement ensoleillé. Les maxima seront compris entre 25 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et 30 degrés dans le centre et en Campine. En fin d'après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux dans l'ouest mais le temps restera encore sec. Le vent sera généralement modéré de secteur sud. Durant la nuit, un faible front froid traversera notre territoire et poussera la masse d'air chaud hors de nos frontières; quelques faibles pluies seront alors possibles, mais les quantités de précipitations ne seront pas importantes.