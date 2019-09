ENCORE un vol de câbles, entre Gembloux et Namur: le trafic ferroviaire a repris

Le trafic des trains a repris vendredi après-midi entre Namur et Gembloux après un vol de câbles qui avait obligé Infrabel a suspendre la circulation sur cet axe, indique le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. La situation sera normalisée pour l'heure de pointe du soir, assure l'entreprise.

"Vol de câbles, de nouveau entre Gembloux et Namur. Train à l’arrêt en pleine campagne. Et on nous annonce 40 minutes de retard", nous annonçait Fabrice, à l'aube via le bouton orange Alertez-nous. Le délit signalé par l'alerteur est survenu aux environs de Rhisnes et entraîne une interruption de la circulation ferroviaire dans les deux sens entre Gembloux et Namur. Malheureusement pour Fabrice, le trafic normal ne devrait pas reprendre avant... midi selon Infrabel, le gestionnaire du réseau.



Le trafic a repris vers 12h30 et les retards accumulés ont été résorbés, fait savoir Infrabel vendredi après-midi. La situation est dès lors normalisée pour l'heure de pointe du soir.



Le vol avait été constaté à hauteur de Rhisnes vers 02H30. La SNCB avait mis en place un service de bus de remplacement entre Namur et Gembloux. La ligne Bruxelles-Luxembourg était quant à elle déviée via Jemeppe-sur-Sambre, ce qui allongeait le trajet d'une vingtaine de minutes. Les vols de câble se sont multipliés ces dernières semaines, d'abord dans la région de Liège, puis de Gembloux, occasionnant de nombreux dégâts et retards sur le rail.