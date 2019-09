Amsterdam est la ville la plus sûre d'Europe, Bruxelles arrive 24e

(Belga) Amsterdam est la ville la plus sûre d'Europe et la 5e à l'échelle mondiale, selon un rapport de l'Economist Itelligence Unit (EIU), qui a passé au crible la circulation routière, les soins de santé, le contexte criminel et la sécurité numérique dans 60 villes. Bruxelles arrive en 24e position.

Amsterdam et Copenhague (8e) sont les deux seules villes européennes à figurer dans le top 10 du classement mondial. Tokyo, Singapour et Osaka forment le trio de tête. Les villes australiennes de Sydney (5) et Melbourne (10) sont également bien notées. Toronto (6), Washington (7) et Séoul (8) composent le reste du top 10. La capitale belge se classe 24e, derrière Paris (23e). Londres (14), Chicago (11), New York (15) et Los Angeles (17) nous devancent également. En queue de peloton, on retrouve Rangoon (58), Caracas (59) et Lagos (60).