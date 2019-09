Hong Kong: les protestataires annulent une action après l'arrestation de plusieurs leaders

(Belga) Les organisateurs de la manifestation de masse prévue ce week-end à Hong Kong ont annulé l'événement vendredi en raison de l'arrestation de trois leaders de ce mouvement pro-démocratique.

Les protestataires ont fait cette annonce après avoir vu rejeter leur appel contre l'interdiction de la manifestation prévue samedi après-midi, imposée par la police. Les organisateurs disent ne pas pouvoir garantir la sécurité des participants à la marche sans l'autorisation des forces de l'ordre. Cette décision intervient après les arrestations ces dernières heures de Joshua Wong, Agnes Chow et Andy Chan, trois figures du mouvement de contestation, en raison de leur rôle dans les manifestations. On leur reproche d'inciter à la constitution illégale de manifestations, de les organiser et d'y participer. Joshua Wong est le secrétaire-général de Demosisto, une association qui se bat pour l'auto-détermination de Hong Kong, Agnes Chow en est un membre important. Andy Chan est le président du Hong Kong National Party, un mouvement pro-indépendance interdit. Il a été arrêté jeudi soir à l'aéroport international de Hong Kong.