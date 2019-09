Il a harcelé son ex-compagne et pulvérisé de l'acide sur la façade de sa maison: la peine est tombée à Liège

Un quinquagénaire a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d'un an de prison avec sursis probatoire pour un quart (9 mois fermes) pour avoir harcelé et menacé son ex-compagne. Sa condamnation a été assortie de mesures d'interdiction.

Le couple avait rompu en mai 2019, mais le prévenu n'avait pas accepté les conditions de la séparation. Il avait alors assailli son ex de messages et multiplié les passages devant son domicile. La justice était déjà intervenue à deux reprises pour mettre fin au comportement du prévenu, en lui octroyant des mesures de faveur sous la forme d'une libération conditionnelle puis d'une libération sous bracelet électronique.



Mais le prévenu avait répété le même genre de faits. Le dossier évoquait 245 messages menaçants adressés à la victime en quelques jours, des menaces ou des passages répétés en voiture devant chez son ex-compagne. Des voisins avaient également vu le prévenu pulvériser de l'acide sur la façade de la maison de la victime.



Le tribunal l'a condamné à une peine d'un an de prison avec sursis probatoire pour un quart. Cette décision est assortie de l'interdiction pour le prévenu de prendre contact avec la victime et de s'approcher à moins d'un kilomètre de son domicile.