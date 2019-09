Les USA "pas impliqués" dans l'explosion apparente d'une fusée en Iran, assure Trump

(Belga) Le président américain Donald Trump a assuré vendredi que les Etats-Unis n'étaient "pas impliqués" dans l'explosion apparente d'une fusée en Iran.

Dans un tweet accompagné d'une image satellite, M. Trump a affirmé que cet "accident catastrophique" s'était produit lors des "derniers préparatifs" du lancement d'une fusée Safir sur le site de Semnan, dans le nord de l'Iran. "J'adresse mes meilleures pensées à l'Iran et lui souhaite bonne chance pour trouver ce qui s'est passé", a-t-il écrit. L'Iran assure que son programme de fusées est destiné à un usage civil dans l'espace. Mais parce que les fusées utilisent une technologie similaire à celle des missiles balistiques de longue portée, Washington se dit suspicieux. L'Iran et les Etats-Unis connaissent de fortes tensions depuis le retrait unilatéral de Washington en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien signé trois ans plus tôt.