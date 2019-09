Crise politique en Italie - Salvini exclut une alliance avec Berlusconi

(Belga) Le ministre italien de l'Intérieur sortant Matteo Salvini a exclu vendredi que la Ligue dont il est le dirigeant forme une future coalition avec le parti de centre droit de l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi Forza Italia.

"Je dis aux amis de Forza Italia qui disent 'nous ne devons pas nous allier à la Ligue' (...) nous n'avons besoin de rien ni de personne", a-t-il déclaré au cours d'un rassemblement à Conselve, près de Padoue, dans son fief du nord de l'Italie. Le 8 août, M. Salvini a fait éclater la coalition formée par la Ligue et le mouvement Cinq Etoiles, au moment où les sondages prédisaient que la Ligue, Forza Italia et le parti d'extrême droite Frères d'Italie pouvaient ensemble obtenir suffisamment de voix pour former une majorité gouvernementale. La Ligue était alors créditée de 38% des intentions de vote, Forza Italia, de 7%, et les Frères d'Italie également de 7%. Le dirigeant souverainiste a réclamé des élections immédiates, mais il a été court-circuité par une alliance surprise entre le mouvement Cinq Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche). Jeudi, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte a accepté de former un gouvernement reposant sur une majorité inédite entre les sociaux-démocrates et le M5S. M. Salvini a déclaré pendant le rassemblement que les pourparlers qui se déroulent pour former un gouvernement de coalition étaient "un spectacle sordide" et appelé le président Sergio Mattarella à convoquer des élections. (Belga)