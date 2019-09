Hans Rausing, qui a développé les emballages Tetra Pak, est mort

(Belga) L'industriel suédois Hans Rausing, qui a mondialisé les emballages alimentaires Tetra Pak, est décédé vendredi en Angleterre à 93 ans.

"Hans Rausing avait une force exceptionnelle et jusqu'au bout un engagement pour l'entrepreneuriat en Suède et dans le monde", a indiqué sa famille dans un communiqué. En 1929, son père, Ruben Rausing, avait fondé dans le sud de la Suède une usine spécialisée dans le conditionnement. Il y développe le premier emballage en carton de forme de tétraèdre, un berlingot, pour les produits laitiers, ce qui va révolutionner le conditionnement des boissons. Né en 1926, Hans Rausing fait grandir l'entreprise, baptisée en 1951 Tetra Pak, en référence à la forme des emballages. Directeur-général puis président du groupe, il multiplie les innovations qui le font connaître au-delà des frontières du royaume scandinave. "Quand j'ai commencé comme DG en 1954, Tetra Pak avait sept employé et en 1993 quand j'ai quitté mes fonctions de président, nous étions 36.000", avait-il expliqué en 2008, dans une rare interview au quotidien suédois Sydsvenskan. Sous son impulsion, et celle de son frère à qui il revendra ses parts en 1995, Tetra Pak améliore ses emballages avec des matériaux aseptisés et de nouvelles formes - c'est la création des briques, mais aussi le conditionnement du lait en développant les machines à lait UHT. En 1991, Tetra Pak acquiert Alfa Laval, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et d'usines pour les industries agroalimentaires et le secteur de l'agriculture. Le groupe devient ensuite Tetra Laval. La fortune de Hans Rausing, qui avait quitté la Suède pour le Royaume-Uni pour des raisons fiscales dans les années 1980, est estimée à 12 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros) selon le magazine Forbes. La réputation de la famille avait été entachée en 2012 quand son fils toxicomane avait été condamné à la prison avec sursis pour ne pas avoir fait enterrer sa femme, dont le corps décomposé avait été retrouvé à leur domicile. Le cadavre d'Eva Rausing, qu'il avait rencontrée à la fin des années 1980 dans une clinique de désintoxication, était alors dans un état de décomposition avancé. (Belga)