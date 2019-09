La maire du 7e arrondissement de Paris demande des mesures du plomb dans toutes les écoles

(Belga) La maire du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, a réagi samedi à la détection de plomb dans cinq écoles de Paris à la suite de l'incendie de Notre-Dame en réclamant des analyses dans tous les établissements scolaires de son arrondissement.

"Compte tenu de l'enjeu sanitaire pour les enfants notamment, j'exige qu'une mesure soit réalisée dans toutes les crèches et dans tous les établissements scolaires, publics et privés, avec une transparence totale sur la méthode et sur les résultats, qui devront être transmis et expliqués à toutes les familles", demande l'ancienne ministre dans un communiqué, à l'avant-veille de la rentrée scolaire. L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France avait recommandé vendredi de nouvelles analyses de détection du plomb dans cinq écoles privées parisiennes -dont deux dans le 7e arrondissement-, pour lesquelles le rectorat a demandé immédiatement le report de la rentrée. L'ARS a estimé que des prélèvements effectués dans ces écoles privées à la suite de l'incendie de Notre-Dame n'étaient pas suffisants. (Belga)