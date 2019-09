Épaisse colonne de fumée près d'Enghien: un violent incendie a ravagé un entrepôt

De nombreuses personnes ont appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous ce samedi vers 16h. Nos témoins ont aperçu une impressionnante colonne de fumée noire s'élever dans le ciel à Enghien.



"Un très gros nuage noir dans le ciel, qu'est-ce qu'il se passe?", nous a transmis Nathan. "Feu important à Herne, près d'Enghien", nous a écrit un autre témoin. "Enorme incendie en cours dans un entrepôt", a précisé Lindsay. "Les ateliers de la firme Van Sinay sont en feu", nous a dit un autre.





Pas de blessé



Nous avons pu joindre le bourgmestre d'Enghien par téléphone. "L'incendie a lieu sur le territoire de Herne. Vu que c'est la commune néerlandophone d'Hérinnes (ndlr: Herne en néerlandais), je n'ai pas été prévenu par nos pompiers et je n'ai pas pu obtenir beaucoup d'informations. On m'a indiqué que c'était le bâtiment d'un vendeur-réparateur de tracteurs qui était en feu", nous a indiqué Dominique Saint-Amand.



Peu après, nous avons pu contacter le bourgmestre de Herne. Kris Poelaert confirme que c'est bien un magasin de tracteurs qui a été touché dans le village de Coquiane (Kokejane en néerlandais). Des évacuations ont eu lieu dans le quartier et certaines personnes ont été priées de rester chez elles car il y aurait un risque lié à la présence d'amiante dans le bâtiment.



D'après l'agence Belga, aucune victime n'est à déplorer, mais la préalarme provinciale a été déclenchée en raison de la présence d'amiante dans l'entrepôt.



Plusieurs de nos témoins nous ont transmis des photos: