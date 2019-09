Les Belges à l'étranger - Benito Raman gagne le duel avec Dodi Lukebakio

(Belga) Schalke 04 s'est imposé 3-0 face à l'Herta Berlin, samedi, lors de la troisième journée du Championnat d'Allemagne. Ce duel mettait aux prises deux Belges qui évoluaient ensemble la saison passée à Düsseldorf: le néo-Diable Rouge Benito Raman et Dodi Lukebakio.

Raman a joué 64 minutes pour Schalke, Lukebakio a été remplacé à la 77e. Le score était alors de 2-0. Schalke a profité de deux buts contre son camp, de Stark (38e) et Rekik (48e). Kenny a fixé le score à 3-0. Schalke compte 4 points, l'Herta Berlin reste bloqué à 1 seule unité. Wolfsburg, avec Koen Casteels dans les buts, a été tenu en échec à domicile 1-1 par Padernorn. Oliveira-Souza a donné l'avantage aux visiteurs (12e). Brekalo a égalisé pour Wolfsburg (56e). Avec 7 points, Les 'Loups' ne sont devancés que Leipzig (9) au classement. Paderborn a pris son premier point de la saison. Cologne, avec Sebastiaan Bornauw et Birger Verstraete alignés toute la rencontre, s'est imposé 1-2 à Fribourg. Mal embarqué après le but contre son camp de Czichos (40e), Cologne a renversé la situation par Modeste et Skhiri (90e+2) pour prendre ses trois premiers points de la saison. Fribourg a 6 points.