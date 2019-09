Folle course-poursuite à Charleroi: en tentant d'échapper à une interpellation, il percute plusieurs voitures et une façade

Les faits se sont déroulés ce dimanche vers 1h du matin à Charleroi. Selon des informations de notre correspondant Fabian Van Hove et confirmées par le parquet, un automobiliste a emprunté en sens inverse la rue Chavanne. Deux combis de police sont garés au bout de la rue et l'empêchent d'aller plus loin. Une patrouille de police tente de l'intercepter mais l'homme refuse de se soumettre aux injonctions, nous rapporte notre correspondant. Dans sa manœuvre, il percute plusieurs véhicules et la façade d'une maison.

Il se lance alors sur le boulevard Gustave Roullier. Là encore, il percut plusieurs véhicules. Sa voiture finit sur le toit. C'est alors que l'homme a pris la fuite à pied, "se cachant derrière un buisson", nous explique Fabian Van Hove. Des policiers qui patrouillent en civil l'aperçoivent et parviennent à stopper l'individu dans sa course. Au total, 6 voitures de police et un combi auraient été accidentés.

L'homme a été arrêté et devra désormais répondre de ses actes. Blessé, il a été transporté à l'hôpital.

Photos Fabian Van Hove