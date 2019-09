Plusieurs vols retardés après une défaillance des systèmes de contrôle du trafic aérien français: "Il va falloir être patient"

"Nous sommes bloqués à l'aéroport de Malaga. On nous a informés que les avions ne peuvent pas survoler l'espace aérien français. Que se passe-t-il ?", nous signale-t-on via notre bouton orange Alertez-nous.

Selon des informations communiquées par Eurocontrol sur son site internet, le trafic aérien au-dessus de, en provenance et à destination de la France a été fortement affecté ce dimanche matin. La cause: un problème technique au niveau des systèmes informatiques et de communication français. Plusieurs compagnies aériennes sont donc affectées. La situation semble désormais sous contrôle mais d'importants retards sont à déplorer.

Le porte-parole de l'aéroport de Charleroi, Vincent Grassa, nous confirme cette panne. Les vols à destination de Charleroi et en provenance de la France sont impactés. Ceux qui survolent également l'Hexagone sont touchés par ce dysfonctionnement. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de quantifier le nombre de vols impactés par cette panne. Vincent Grassa nous précise cependant qu'à l'aéroport de Charleroi, on peut compter jusque 2 heures de retard pour les vols concernés. "Il va falloir être patient", déplore le porte-parole.