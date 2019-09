Votre rentrée des classes CRAQUANTE sur RTL INFO: vos images et petits mots pour le retour à l'école

La rentrée des classes, c'est aujourd'hui! Et pour le retour sur les bancs de l'école de vos enfants, nous vous proposons de nous envoyer vos témoignages sous forme de textes, photos et vidéos de ce moment si particulier. Nous en sélectionnerons quelques-unes pour les diffuser sur notre site. Elles pourraient également figurer dans notre toute nouvelle émission RTL INFO Bienvenue, dont la première diffusion est prévue ce lundi à 12h45.



Vous avez en plus une anecdote ou une petite histoire à nous raconter concernant ce moment? N'hésitez pas!



Comme d'habitude, c'est via notre bouton orange Alertez-nous (en haut de la page) que vous pouvez nous transmettre vos images et vos récits.



Bonne rentrée à toutes et tous!



Vos images de la rentrée:





"Toute première journée d'école pour notre petite Mila! Soutenue tendrement par son grand frère Théo! En route pour une nouvelle aventure!"









"1e primaire pour notre Elyess. Maman, Mamy et Papy en stress. Moi je suis cool"

"Toujours aussi heureuse d'aller à l'école ! Après la classe d'accueil, en route pour la 1ère maternelle" (Aurélie de Gosselies)

"Rentrée des classes 1ère primaire pour ma princesse et 1ère maternelle pour le petit bonhomme, ils ont hâte"



"Pour mon loulou et ma princesse, c'est une rentrée sans pleurs, du moins pour ma princesse tellement fière que maman en a pleuré. Elle vient de rentrer à la grande école pour sa 1ère primaire. Joie de revoir les copains et copines, une belle journée les attends" (Jessica à Flenu)

"Avec les yeux un peu fatigués mais avec un grand sourire Kayla prend le chemin de l'école pour la rentrée"



"Sofia lors de sa rentrée sa scolaire. Chaque matin durant les vacances, elle me demandait quand est-ce que la rentrée avait lieu et combien de dodos"









Joëlle est plus stressée que son garçon, et c'est elle qui le dit: "Premier jour d'école, première primaire, nouvelle école... Et lui il fait le clown pendant que maman stress pour lui. Bonne rentrée à tous".









"Grand jour ce matin pour mes jumeaux Téo et Sofia et leur amie Lili", nous a envoyé Jenny depuis Eugies (Frameries).





Direction l'école pour les petits Roméo et Émilie à Chapelle-lez-Herlaimont. Bonne journée!









"Voilà, rentrée des classes pour Maud, qui est très impatiente. Par contre pour maman c'est le stress assuré car elle entre en première secondaire. Allez courage ça va aller maman", avons-nous reçu depuis Saint-Nicolas.





"Helley motivée pour la rentrée", nous a envoyé Christelle ce matin.





La première photo qui nous est parvenue capture un moment pas toujours facile pour les enfants, qui passent brusquement des vacances à l'école. "Dur dur le réveil haha", nous a envoyé un parent. Vous auriez le courage de les réveiller vous?





Rebecca est très contente de rentrer dans le secondaire à Boitsfort